HABER

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye giden Kaya O., evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak'ı tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye giden Kaya O., evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak'ı tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Perşembe günü Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Kaya O. ve Sema Özbudak anlaşamadıkları gerekçesi ile 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğunun velayetini anneye verdi. Sema Özbudak, çocukları ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti ancak Bülent Özbudak'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya O., yanındaki tabanca ile Bülent Özbudak'ın ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Bülent Özbudak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bülent Özbudak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya O.'nun konuşma sırasında belindeki tabancayı çıkararak Bülent Özbudak'a ateş etmesi yer aldı.
Polis, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan Kaya O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurduEski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Taş attıkları araçtaki 300 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandıTaş attıkları araçtaki 300 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandı
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü (3)Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.