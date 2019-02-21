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Eski kaymakam Güntepe'ye 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Güntepe, "Görev sürem boyunca terörle mücadele ettim" dedi.
Şırnak Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Kadir Güntepe, avukatı ile katıldı. Güntepe son savunmasında hakkında düzenlenen ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Görev sürem boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Güntepe'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kadir Güntepe hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi..

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