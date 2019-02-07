Eski kaymakam Özkan'ın FETÖ davası

Özkan da savunmasında yargılama aşamasında söyleyeceği bir şey olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Avukat Erduman ise dosya kapsamındaki eksik evrakların tamamlanmasını bekleyerek Özkan'ın tahliyesi talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Özkan hakkındaki mevcut delil durumu ve suçun katalog suçlardan olması dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Erzurum'da FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgütün sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Muş'un Hasköy ilçesi eski kaymakamı Ahmet Özkan'ın yargılanmasına devam edildi.

Özkan'ın ikametinde ve makamında yapılan aramalara yer verilen iddianamede, bir mekanda yemek yerken çekilen fotoğrafta masanın üzerinde örgütün üst düzey yöneticisi Reşit Haylamaz'a ait kitap bulunduğu ve örgütle bağlantılı öğrenci evi olduğu değerlendirilen mekanda diğer örgüt üyeleri ile çekilmiş olduğu değerlendirilen birçok fotoğrafın bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sözde Erzurum mülkiye imamı olduğu tespit edilen "Birol" kod adlı B.Ö'nün kullandığı ByLock hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı, söz konusu ID'ye bağlı başka bir hesabın kullanıcı adının "vedat2016" olduğunun tespit edildiği, Özkan'a ait nüfus kaydı araştırmasında sanığın Esat ve Vedat isminde çocuklarının olması ve Vedat'ın 2016 doğumlu olmasından dolayı söz konusu ByLock hesabının Özkan tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydediliyor.

B.Ö'nün ByLock hesabından mülkiye imamının kullandığı hesaba "Abi Şenkaya Ahmet çocuk ismi istiyor. Erkek ismi. Oğlunun adı Esat, bilgilerinize" şeklinde mesaj attığı, bunun üzerine imamın "Vedat" ismini verdiği ifade edilen iddianamede, Özkan'ın da bunun üzerine 1 Mart 2016'da dünyaya gelen oğluna bu ismini verdiği aktarılıyor.

İddianamede, Özkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

