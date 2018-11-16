Eski kaymakama 22,5 yıl hapis istemiyle dava

Öcal'ın bunun üzerine terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"taki hesabından, Durukal'ın kullandığı hesaba "Abi Şenkaya Ahmet çocuk ismi istiyor. Erkek ismi. Oğlunun adı Esat, bilgilerinize" şeklinde mesaj attığı, bunun üzerine Durukal'ın "Vedat" ismini verdiği ifade edilen iddianamede, Özkan'ın da bunun üzerine 1 Mart 2016'da dünyaya gelen oğluna bu ismini verdiği ve kullanıcı adının da "vedat2016" olarak tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, inceleme sonucunda örgüt tarafından Özkan'a verilen "ByLock" hesabından sadece Öcal ile görüşmeler yaptığına işaret edildi.

Tanık olarak dinlenen T.D, iddianameye yansıyan beyanında, darbe kalkışmasını duyduktan sonra idarecilerinden siyasi parti temsilcilerine kadar herkesin sokağa çıktığını anlatarak, "Hatırladığım kadarıyla o dönem Şenkaya kaymakamı olan Ahmet Özkan konutundan çıkmadı. Daha sonra kaymakamın koruması olan M.E'nin bana söylediğine göre kendisi de Özkan'ı aramış ve 'darbe olduğu söyleniyor, ne yapalım, talimatınız nedir? Askerin dışarı çıktığına ve tankların yürüdüğüne dair görüntüler var' demiş. Özkan da 'Yok ya ne darbesi. Ben ilçe jandarma komutanını arayayım, size dönerim' karşılığını vermiş. Ardından M.E. tekrar aramış ama telefonuna ulaşamamış" ifadesini kullandı.

- Özkan'ın ifadesi

Tutuklanmadan önce dosya kapsamında da yer alan emniyet ve savcılık ifadesinde örgüte müzahir herhangi bir ev ile yurtta kalmadığını ve terör örgütünün haberleşme programını kullanmadığını öne süren Özkan, örgüt bağlantısı, ByLock ve çocuğuna isim verilmesi yönünde talepte bulunduğu iddialarını reddetti.