Eski kimlikle ehliyet sınavına girilir mi? Yeni kimlik kartı olmadan sınava girilir mi?

Ehliyet sınav kuralları içinde ilk sırada adaya ait belgelerin eksiksiz olarak sınav anında yanında bulundurulması vardır. Bu belgelerden biri de nüfus cüzdanıdır. Ehliyet sınavına girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların sınava katılamaz. Bu nedenle sınava girmeden önce mutlaka fotoğraflı kimlik kartı almaları şarttır.

Eski kimlikle ehliyet sınavına girilir mi?

Özel kimlik belgesi olarak sınavlarda kabul edilen belgeler nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttur. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallar için kimlikteki fotoğrafın üzerinde soğuk damga ve fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olması şartı vardır. Eski kimlik kartlarının çipli yeni kimlik kartları ile değiştirmek için son tarih 31.12.2023 tarihidir. Bu tarihe kadar ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları, fotoğraflı eski kimlik belgeleri ile sınav başvurusu yapabilir. Bu tarih sonrasında eski kimlik kartları kabul edilmeyecektir.

Ehliyet başvurusu sırasında hangi evraklar istenir?

Ehliyet başvurusu sırasında bazı evrakları tamamlamak zorunludur. Ehliyet başvurusu sırasında istenen evraklar:

T.C. kimlik numarasını belirten, üzerinde adayın fotoğrafının olduğu belgenin aslı veya fotokopisi

Okul diploması ya da diploma fotokopisi

Adaya ait uzman ya da pratisyen doktor tarafından verilen sağlık raporu

Ehliyet almasına engel olacak sabıka kaydının bulunmadığına dair belge

Mevcut sürücü belgesi dışında belge alınacaksa sahip olunan ehliyet ya da fotokopisi

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

Yabancı uyruklu adaylardan ehliyet sınavı için istenen belgeler nelerdir?

Yabancı uyruklu vatandaşlardan pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercümesi istenir. Türkiye'de altı aydan fazla kalacağına dair ikametgâh izninin olması şarttır. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesi gerekir.

Ehliyet sınavına girerken neler yasak?

Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken bazı önemli kurallar vardır. Ehliyet yazılı sınavı öncesi gireceğiniz yeri öğrenmek için hâlihazırda online bir platform bulunmuyor. Bu bilgiyi kayıtlı olduğunuz sürücü kursundan, sınava giriş belgenizi onaylarken alabiliyorsunuz. Onaylı belge olmadan sınava giremezsiniz. Dolayısıyla sınava girerken mutlaka yanınızda belgeniz olmalıdır.

Yazılı sınava girerken olmazsa olmazlardan biri de fotoğraflı nüfus kâğıdınızdır. Sınava saatinden geç giderseniz sınava alınmaz ve başarısız olarak kabul edilirsiniz. Bu nedenle hazırlıklarınızı yapabilmek için sınav başlamadan en az yarım saat önce sınav merkezinde olmanızda fayda var. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallar bulunur. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallardan bazıları şu şekildedir:

Sınav alanına elektronik cihaz ile girmeniz kesinlikle yasaktır. Cep telefonu, tablet ya da farklı dijital cihazlarla sınava giremezsiniz.

Karalama kağıdı, sözlük, hesap makinesi, telsiz, çağrı cihazı gibi nesnelerle sınava giremezsiniz.

Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdına mutlaka kodlamanız gerekir.

Sınav başladıktan sonra ilk 1 saat içinde sınav salonunu terk etmeleri kesinlikle yasaktır.

Eğer tek dersten sınava giriyorsanız sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika sınav salonunu terk edemezsiniz.



