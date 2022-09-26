Eski kimlikle ehliyet sınavına girilir mi? Yeni kimlik kartı olmadan sınava girilir mi?

Ehliyet sınav kuralları içinde ilk sırada adaya ait belgelerin eksiksiz olarak sınav anında yanında bulundurulması vardır. Bu belgelerden biri de nüfus cüzdanıdır. Ehliyet sınavına girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların sınava katılamaz. Bu nedenle sınava girmeden önce mutlaka fotoğraflı kimlik kartı almaları şarttır.
Özel kimlik belgesi olarak sınavlarda kabul edilen belgeler nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttur. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallar için kimlikteki fotoğrafın üzerinde soğuk damga ve fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olması şartı vardır. Eski kimlik kartlarının çipli yeni kimlik kartları ile değiştirmek için son tarih 31.12.2023 tarihidir. Bu tarihe kadar ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları, fotoğraflı eski kimlik belgeleri ile sınav başvurusu yapabilir. Bu tarih sonrasında eski kimlik kartları kabul edilmeyecektir.
Ehliyet başvurusu sırasında bazı evrakları tamamlamak zorunludur. Ehliyet başvurusu sırasında istenen evraklar:
Yabancı uyruklu vatandaşlardan pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercümesi istenir. Türkiye'de altı aydan fazla kalacağına dair ikametgâh izninin olması şarttır. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesi gerekir.
Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken bazı önemli kurallar vardır. Ehliyet yazılı sınavı öncesi gireceğiniz yeri öğrenmek için hâlihazırda online bir platform bulunmuyor. Bu bilgiyi kayıtlı olduğunuz sürücü kursundan, sınava giriş belgenizi onaylarken alabiliyorsunuz. Onaylı belge olmadan sınava giremezsiniz. Dolayısıyla sınava girerken mutlaka yanınızda belgeniz olmalıdır.
Yazılı sınava girerken olmazsa olmazlardan biri de fotoğraflı nüfus kâğıdınızdır. Sınava saatinden geç giderseniz sınava alınmaz ve başarısız olarak kabul edilirsiniz. Bu nedenle hazırlıklarınızı yapabilmek için sınav başlamadan en az yarım saat önce sınav merkezinde olmanızda fayda var. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallar bulunur. Ehliyet sınavına girerken uyulması gereken kurallardan bazıları şu şekildedir:
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