Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği ile kapladı

Tommy Lappin isimli 68 yaşındaki ev sahibi, İngiltere Wilts’teki kirada olan evine girebilmek için solunum cihazlı koruyucu giysi giymek zorunda kaldı.

Evin eski kiracıları tarafından kedi pisliği ile kaplanan ev, çürümeye terk edildi.



Dışkı kaplı zeminde yüzlerce teneke kutu bulundu.



Mülk sahibi eve girebilmek için koruyucu giysi giymek zorunda kaldı.



Ev sahibi Tommy Lappin, üç yatak odalı mülküne geçtiğimiz ay yeni kiracıların gelmeden önce evi temizleyebilmek için 10 aydır savaş veriyordu.

Eve girdiğinde ise Tommy’i korkunç bir manzara karşıladı. Evdeki halılar, duvarlar ve tüm mobilyalar kedi pisliği ile kaplanmış, evin ortasına çöpler yığılmıştı.

İnşaat ekipmanı eğitmeni Tommy, mülkün onarılması ve temizlenmesi için 15.000 sterlin harcanması gerektiğini, eski kiracılarının kendisine ayrıca 6.500 sterlin kira ve fatura borcu olduğunu iddia ediyor.

Eylül ayı başında nihayet evine giren Tommy, 49 yaşındaki kızı Sharon ve 19 yaşındaki torunu Maisie şaşkınlık içinde kalan Tommy “Bunlar gerçekten cehennemden gelmiş kiracılardı. Evi gördüğümde mahvoldum. Çok güzel bir evdi. Kapıdan girdiğimde gördüklerime inanamadım. Kesinlikle korkunçtu. Her yer kedi pisliği ile doluydu” dedi.