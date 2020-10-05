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Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği ile kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Her yeri kedi pisliği ile kaplı evin sahibi, işsiz kiracılarından onarım için gereken parayı alamayacağı için evini onaramamaktan korkuyor.

Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği ile kapladı

Tommy Lappin isimli 68 yaşındaki ev sahibi, İngiltere Wilts’teki kirada olan evine girebilmek için solunum cihazlı koruyucu giysi giymek zorunda kaldı.

Evin eski kiracıları tarafından kedi pisliği ile kaplanan ev, çürümeye terk edildi.
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Dışkı kaplı zeminde yüzlerce teneke kutu bulundu.
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Mülk sahibi eve girebilmek için koruyucu giysi giymek zorunda kaldı.
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Ev sahibi Tommy Lappin, üç yatak odalı mülküne geçtiğimiz ay yeni kiracıların gelmeden önce evi temizleyebilmek için 10 aydır savaş veriyordu.

Eve girdiğinde ise Tommy’i korkunç bir manzara karşıladı. Evdeki halılar, duvarlar ve tüm mobilyalar kedi pisliği ile kaplanmış, evin ortasına çöpler yığılmıştı.

İnşaat ekipmanı eğitmeni Tommy, mülkün onarılması ve temizlenmesi için 15.000 sterlin harcanması gerektiğini, eski kiracılarının kendisine ayrıca 6.500 sterlin kira ve fatura borcu olduğunu iddia ediyor.

Eylül ayı başında nihayet evine giren Tommy, 49 yaşındaki kızı Sharon ve 19 yaşındaki torunu Maisie şaşkınlık içinde kalan Tommy “Bunlar gerçekten cehennemden gelmiş kiracılardı. Evi gördüğümde mahvoldum. Çok güzel bir evdi. Kapıdan girdiğimde gördüklerime inanamadım. Kesinlikle korkunçtu. Her yer kedi pisliği ile doluydu” dedi.

Eve sinen kötü koku nedeniyle döşeme tahtalarını sökmek zorunda kalan Tommy, evi onarmanın 12.000 ile 15.000 sterlin arasında bir rakama mal olacağını düşündüğünü söyleyerek “Mobilyalı bir evdi ama evdeki her şeyi çöpe atmak zorunda kaldık. Tüm mobilyalarda, zeminde her yerde dışkı vardı. Ne kira ödediler ne de fatura. Burada yaşadıkları süre boyunca tüm faturaları ben ödedim” dedi.

Tommy, kiracılardan birinin annesiyle sürekli iletişim halinde olduğunu, ancak yine de adaletin asla sağlanamayacağından korktuğunu söyleyerek “Yasal işlemle bir yere varacağımı sanmıyorum. Mahkemeye gitsem ‘ayda 10 sterlin ödeyelim’ diyecekler. İadesi bitmeden ölmüş olurum” dedi.

Ev boş kedi maması kutuları ve atıkla doluydu.
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Mutfak ise çöplerle kaplıydı.
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Tüm mobilyalar dışkıya bulanmıştı.
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Ev sahibi Tommy Lappin, dairesine girince şoka uğradı.
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Evi temizlemek için Tommy’e ailesi yardım etti.
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