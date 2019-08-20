Eski Kırgız lider Atambayev’in gözaltı süresi uzatıldı

Kırgızistan’da, Pervomay Bölge Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltı süresini 26 Ağustos’a kadar uzatma kararı aldı.

Kırgısiztan’ın Pervomay Bölge Mahkemesi eski Kırgız lider Almazbek Atambayev’in Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) binasında bulunan gözaltı süresinin 26 Ağustos’a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Kırgızistan Parlamentosu, 27 Temmuz’da Atambayev’in dokunulmazlığının kaldırılması ve eski devlet başkanı statüsünün elinden alınması yönündeki bir tasarıyı kabul etmişti. Atambayev’e çeşitli yolsuzluk suçlamaları yöneltilmişti.

Atambayev’in gözaltına alınmasına yönelik 7 Ağustos’ta gerçekleştirilen iki operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Gözaltına almaya yönelik girişimlerde özel kuvvetlerin bir mensubu hayatını kaybetmiş ve toplam yaralı sayısıysa 80’e ulaşmıştı. Güvenlik güçlerinin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise uzun bir müzakerelerden sonra Atambayev teslim olmuş ve gözaltına alınmıştı.

