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Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov sorguya çağrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kırgızistan eski Başbakanı ve Cumhuriyet-Ata Curt Partisi lideri Ömürbek Toktoguloviç Babanov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından tanık sıfatıyla sorguya çağrıldı.Kırgızistan’da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in iktidarda olduğu 2011-2012 yılları arasında görev yapan eski Başbakan ve Cumhuriyet-Ata Curt Partisi lideri Ömürbek Toktoguloviç Babanov, dün Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) tarafından sorguya çağırıldı.

Kırgızistan eski Başbakanı ve Cumhuriyet-Ata Curt Partisi lideri Ömürbek Toktoguloviç Babanov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından tanık sıfatıyla sorguya çağrıldı.
Kırgızistan’da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in iktidarda olduğu 2011-2012 yılları arasında görev yapan eski Başbakan ve Cumhuriyet-Ata Curt Partisi lideri Ömürbek Toktoguloviç Babanov, dün Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) tarafından sorguya çağırıldı. GKNB, davanın 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ömürbek Babanov’un kampanya sırasında provokasyon yapmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Açıklamada, halkı kışkırttığı iddia edilen Babanov’un sorguya ‘tanık sıfatıyla’ çağrıldığı aktarıldı.
Ömürbek Babanov, 5 saat boyunca Ekonomik Suçlarla Mücadele Devlet Hizmeti’nin binasında kaldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Babnov, Kırgızistan Bankası ile ilgili bir davada sorgulandığını ifade ederken davayla ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.
Hakkında açılan davalar nedeniyle siyasi hayatı bitti
Ömürbek Babanov’un, 2017 Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yürüttüğü adaylık kampanyası kapsamında 28 Eylül 2017’de Oş kentine gerçekleştirdiği ziyarette Amir Timur sakinleriyle gerçekleştirdiği görüşmede halkı kışkırttığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. GKNB, Babanov’un Oş ziyaretindeki provokatif sözlerinin yanı sıra bölgede ayaklanma başlatmak için hazırlık yaptığına dair bir ceza davası daha açılmıştı. Ancak, ikinci ceza davası askıya alınmıştı.
Sooronbay Ceenbekov’un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 seçimlerinde yarışan Ömürbek Babanov, oyların yaklaşık yüzde 39’unu almıştı. Seçim sonrası süreçte bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başbakan Babanov, seçimden sonra Kırgızistan’ı terk ederek Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmiş ve siyasi hayatına son verdiğini açıklamıştı. Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltına alınmasının ardından 9 Ağustos’ta Moskova’dan Bişkek’e gelmşti.

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