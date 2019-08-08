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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçlerinin ikinci kez düzenlediği operasyonda gözaltına alındı - İçişleri Bakanlığınca, Atambayev'in Soruşturma Dairesine götürüldüğü açıklandı

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Atambayev'in siyasi karargahından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ikinci kez düzenlediği operasyonda Atambayev'in gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Atambayev'in Soruşturma Dairesine götürüldüğü duyuruldu.

Eski Cumhurbaşkanının evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 85 kişi yaralandı.

- Dünkü operasyonda bir polis hayatını kaybetmişti

Güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda bir polis ölmüş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Atambayev'in dokunulmazlığı Meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam operasyon düzenlemişti.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.

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Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltı

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