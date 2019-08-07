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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu.

Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atambayev Bişkek

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