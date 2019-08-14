Ülke şokta! Eski Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi suçlaması

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Başkanı Orozbek Opumbayev, eski cumhurbaşkanını kan dökülmesini amaçlamakla suçlayarak, “Kan dökerek suçu yetkililere atacak, darbe girişimi yapacaktı” dedi. Opumbayev ayrıca Atambayev’in tüfeğiyle güvenlik güçlerine ateş açtığını ve açılan ateşte bir güvenlik gücünün öldüğünü ileri sürdü.

Salı günü açıklanan iddianamede Atambayev savcılık tarafından cinayet, rehin alma ve kitlesel huzursuzluğa yol açmakla suçlandı. Atambayev ise hakkındaki suçlamaları siyasi ve hukuk dışı olarak niteledi.

Atambayev’in gözaltına alınması kendisinden sonra yönetime gelen Soronbay Ceenbekov ile yaşanan iktidar mücadelesini gözler önüne serdi, Kırgızistan’ı da siyasi krizin eşiğine sürükledi.

Atambayev ise olay sırasında birkaç el havaya ateş açtığını savundu. Avukatı, Atambayev’in suçlamalar konusundaki görüşleri üzerine yorum yapmaktan kaçındı, Atambayev’in sorgulanmayı reddettiğini söyledi.

Atambayev’in daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan televizyon kanalı da dahil olmak üzere tüm mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atambayev’in teslim olma sürecini müzakere eden bakan yardımcısı Kursan Asanov’un da “Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği” gerekçesiyle görevden alındı. Bakanlığın açıklamasında başka ayrıntı verilmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Asanov’un Atambayev ve destekçileriyle konuştuğu, gözaltı şartlarını müzakere ettiği görülüyordu.

Eski Sovyet ülkesi Kırgızistan’da 2011-2017 yılları arasında cumhurbaşkanı olan Atambayev, siyasi nüfuzunu devam ettirme umuduyla o dönem müttefiki olan Ceenbekov’u desteklemişti.

Ancak Ceenbekov geçtiğimiz yıl Atambayev ve ona yakın isimleri kabinesinden çıkarmış, ardından da Atambayev ve yakın çevresini hedef alan soruşturmalar neticesinde iki siyasetçi arasında gerilim yükselmişti.