HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezası

Eski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Ozanköy'de eski kız arkadaşına zorla tecavüz eden Baver Çoban, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Olay, 11 Şubat 2019 tarihlerinde meydana geldi.

Eski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezası

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Ozanköy'de eski kız arkadaşına zorla tecavüz eden Baver Çoban, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Şubat 2019 tarihlerinde meydana geldi. İddiaya göre Baver Çoban (20), buluştuğu eski kız arkadaşı 19 yaşındaki C.G.'yi konuşmak için Ozanköy Futbol Sahası’ndaki Basın ve Gözlem Odası’na götürdü ve darp ettikten sonra tecavüz etti. Olay sonrası C.G. polise giderek şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan Baver Çoban, tecavüz iddiasını redderek, “Onun rızası ile birlikte olduk. İftira atıldı bana” dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri de, Çoban'ın C.G.'ye, "Tuvalete girmezsen çok kötü şeyler olacak. Buradan çıkamazsın, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Mahkemede söz alan Çoban da, C.G. için, "Beni elde edemedi. Aşk gözünü kör etti. Eski kız arkadaşım kalp hastası ara ara bayılıyordu. Yine bayıldı, ayıltmak için yüzüne tokat attım. Adi biri değilim. İstesem param var, gece kulüplerine giderim" dedi.

Baver Çoban'ın yargılaması dün sona erdi. Kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fusün Cemaller, tecavüz suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü söyledi. Cemaller, "Bu tür suçlar giderek yaygınlaştı. Kamu vicdanında tepkilere neden oluyor. Toplumda endişe yaratıyor. Tecavüz mağduru kız, 19 yaşında. Psikolojik tedavi görüyor. 8 seans terapi aldı, ağır travma ve depresyon yaşıyor" dedi.

Cemaller, değerlendirme sonrasında Çoban'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajlarıDünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları
ABD'den gerilimi tırmandıracak adımABD'den gerilimi tırmandıracak adım
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’den İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na erişim engeli

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Ukrayna yolcu uçağını düşüren kişi hapiste”

Zarif'den flaş açıklama: Hapiste!

Deprem sonrası Elazığ ve Malatya için dünyadan bağsağlığı mesajları

Elazığ ve Malatya için dünyadan bağsağlığı mesajları

'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

Çin’de koronavirüsün bilançosu artıyor: 41 ölü! Avrupa'ya da sıçradı

Çin’de koronavirüsün bilançosu artıyor: 41 ölü! Avrupa'da...

Pentagon açıkladı: İran'ın füze saldırıları sonucu 34 ABD askeri beyin travması geçirdi

Pentagon açıkladı: 34 asker beyin travması geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.