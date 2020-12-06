HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

06.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evine gelip, kapısını kırdı. H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçiren K.A., apartmandan çıkarken yoldaki otomobillerin camını kırdı. Gözaltına alınan K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi. K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

13cba67f820cf8a2f78ac170f679dbef

2 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

6db08abfd699437b558c58767dd5919c

'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ'

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

787a7317e2e71c5abb058fd6841ebbb9

'CEP TELEFONUNA YANSIDI'

K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolda yürüdüğü esnada eliyle bir otomobilin camını kıran K.A.'nın, polisin kendisini gözaltına aldığı esnada başka bir otomobilin camına kafa atarak parçaladığı görüntülere yansıdı. Görüntüyü çekenler ise "İnanmıyorum elin arabasının camını kırdı. Deli midir nedir? Arabaların camlarını kırıyor. Manyak mı ne bu ya?" diye tepki gösterdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
'Pes' dedirten görüntüler! Denetimden kaçmak için...'Pes' dedirten görüntüler! Denetimden kaçmak için...
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Lastikler arasında 500 yıllık tarihi şapel

500 yıllık tarihi şapeli bu hale getirdiler

Bagajda denetimden kaçış kamerada

'Pes' dedirten görüntüler! Denetimden kaçmak için...

Aydın'da dehşet! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Kan donduran olay! Cesedi parkın demirlerine asılı bulundu

İzmir'de dehşet! Komşu kavgası cinayetle bitti

İzmir'de dehşet! Komşu kavgası cinayetle bitti

Silahlı yaralama şüphelisinin yakınları ile polis arasında arbede: 2 polis yaralı, 9 gözaltı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Batman Başsavcılığı'ndan istismara uğrayan çocuk haberiyle ilgili yalanlama açıklaması

Batman Başsavcılığından istismarla ilgili haberlere yalanlama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.