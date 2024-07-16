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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Ölen gencin ailesi savcılığa başvurdu

16.07.2024 22:32
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Beykoz, Kavacık'taki motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ailesi, motosikletle çarpışan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın tutuklanması için savcılığa başvurdu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Ölen gencin ailesi savcılığa başvurdu

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Motosiklette arkada oturan ve başında kaskı bulunmayan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre, hazırlanan kaza raporunda, Fatma Zehra Kınık ve motosiklet sürücüsü yüzde 50’şer kusurlu bulundu.

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SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Batın Barlas Çeki'nin dedesi Rıza Doğan ve anneannesi Havva Doğan ile avukatları Uysal Uğurlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fatma Zehra Kınık'ın tutuklanmasını talep etti.
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Avukat Uysal Uğurlu adliye önünde yaptığı açıklamada, "Anlayamayacağımız bir biçimde serbest bırakılmış. Bir hukukçu olarak vicdanları yaralayan bir durum. Sürecin takipçisi olacağız. Kazaya sebebiyet veren insanların sonuçlarını sonuna kadar yaşamasını istiyoruz" dedi.

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"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Batın Barlas Çeki'nin anneannesi Havva Doğan ise, "Sözün bittiği yer. Acımız çok büyük. Benim kızımın başka çocuğu yoktu. Oradaki kazaya o hanımefendinin sebep olduğunu gördük görüntülerden" diye konuştu.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz
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