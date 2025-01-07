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  4. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hakkında beklenen karar çıkı! Tam kusurlu…

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hakkında beklenen karar çıkı! Tam kusurlu…

07.01.2025 12:59
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Kamuoyunda 6 Şubat depremleri sırasında hakkında çıkan haberler nedeniyle tartışma yaratan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olmuştu. Serbest kalan Zehra Kınık'ın bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hakkında beklenen karar çıkı! Tam kusurlu…

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da motosiklet kullanan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'ye çarparak ölümüne üç kişinin de yaralanmasına neden olan ancak tutuksuz yargılanıp adli kontrol kararı da kaldırılan Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'le ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, Zehra Kınık Demir, asli kusurlu bulundu.

ZEHRA KINIK TAM KUSURLU ÇIKTI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; mahkeme heyeti kaza yerinin incelenmesi ve bilirkişi raporunu talep etmişti. Hazırlanan rapor eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık'ın asli kusurlu bulundu. Zehra Kınık'ın "dur" tabelası olmasına rağmen hızını düşürmediği tespit edildi. O bilirkişi raporundaki isimler biri trafik kazalarını inceleyen diğeri ise bilişim uzmanıydı. Yayaların hiçbir kusuru olmadığı belirtildi.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TALİ KUSURLU SAYILDI

Batın Barlas Çeki'nin kusuru ise tali olarak adledildi. Çeki'nin kask takmaması tali kusur sayıldı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kızılay kaza kerem kınık
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