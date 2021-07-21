Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Erdoğan'a Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde müjde olarak bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve millet bahçesi yapılacağını söylemesine KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan sert tepki geldi.

Erdoğan, Kıbrıs’a gitmeden önce ziyareti sırasında bir müjde açıklayacağını duyurmuş ve Lefkoşa’ya ulaştığında da merakla beklenen müjdesini “KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası veyahut da doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina malum İngilizler'e ait bir gecekondu. Külliye ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Metehan bölgesinde TSK ile görüşerek 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu arazide külliyeleri yapacağız. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur’’ sözleriyle duyurmuştu.

Erdoğan’ın bu ifadelerine KKTC’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Akıncı Facebook sayfasında yaptığı açıklamada “KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık. “Gecekondu” yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere , insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür”ifadelerini kullandı.

Akıncı yaptığı açıklamada, 1939 yılında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binasının fotoğraflarını da paylaştı.

