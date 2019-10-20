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ESKİ KOCA DEHŞETİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA Beylikdüzü'nde yaşanan eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA
Beylikdüzü'nde yaşanan eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beylikdüzü'nde Sezgin Er isimli bir kişi, bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er ve aynı araç içinde bulunan Doktor İbrahim Şilfeler'in önünü kestikten sonra önce eski eşini ve yanındaki doktoru öldürüp silahı kafasına dayayarak intihar etti.
Cenazeler otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından akşam saatlerinde aileler tarafından alındı. Doktor İbrahim Şilfeler'in cenazesi Alibeyköy'de bulunan bir gasilhaneye götürüldü. Şilfeler'in cenazesi Hatay'da toprağa verilecek.
Bir hafta önce boşanan Sezgin Er ve Özlem Er'in cenazeleri de aynı araç içinde aileleri tarafından alınıp Arnavutköy'de bulunan bir gasilhaneye götürüldü. İki cenazenin de Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Adli tıptan görüntü
İbrahim Şilfeler'in adli tıp çıkışı
Sezgin Er ve Özlem Er'in adli tıptan çıkarılışı
Diğer görüntüler

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