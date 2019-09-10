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Eski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almış

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da eski eşi Özgecan Y.

Eski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almış

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu silahla rehin aldığı evde kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Ö.'nün (46), genç kadını boşanma aşamasındayken bıçakladığı, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Devlet memurluğu görevinden uzaklaştırılan eski eşine karşı, Özgecan Y.'nin, olay günü karakola giderek, korunma talep ettiği öğrenilirken, zanlıyı etkisiz hale getiren polis memurlarının ise ödüllendirileceği belirtildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Ö., dışarıda bulunan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp, kapıyı çaldı. Korku ve paniğe kapılan anne, kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile çocukları ve eski eşi Özgecan Y.'yi rehin aldı. Tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.
POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ
Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, rehin alınma olayının yaşandığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Ö. ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Şahin Ö., sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.
OLASI FACİA ÖNLENDİ
Anne ile 2 ve 7 yaşındaki çocuklar evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Ö., olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ
Dehşet dolu anların yaşandığı olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şahin Ö.'nün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 2 yıl önce görülen boşanma davası öncesi Özgecan Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonta tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Şahin Ö.'nün bu suçtan dolayı devlet memurluğu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
OLAY GÜNÜ KORUMA TALEP ETMİŞ
Özgecan Y.'nin de son günlerde davranışlarından rahatsızlık duyduğu eski eşi Şahin Ö.'den korunmak için olay günü karakola giderek, korunma tedbiri uygulanmasını talep ettiği ortaya çıktı.
POLİS MEMURLARINA PLAKET
Öte yandan, silah sesi üzerine kapıyı kırıp içeri girerek, şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran ve olası bir aile katliamını önleyen 2 polis memuruna, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından plaket verileceği, ikilinin 'ayın polisi' seçileceği belirtildi.

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Eski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almışEski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almışEski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almışEski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almış

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