HABER

Eski Kocaeli Başsavcısı hakkında "iftira" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'de başsavcı vekili ve savcı hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, başsavcı vekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine başlandı.

Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ilk duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcı Vekili E.Y. ve savcı S.T. ile davalı emekli Başsavcı M.K.'nin avukatları katıldı.

Söz verilen E.Y ve S.T'nin avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Bizce HSK'da yapılacak soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Zira eylemi gerçekleştiren kişi, mahkemenizde tanık olarak dinlenilmiş, ceza mahkemesinde de sanık olarak yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza dosyasında bulunan notlarda davalının beyanları nazara alındığında eylemlerin davalı tarafından gerçekleştirildiği sabittir." diye konuştu.

Sarı, bu nedenle davanın kabulüne, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair müvekkilleri hakkında asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla M.K'dan ellişer bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Dinlenilen tanık F.G'nin beyanları davacıların manevi tazminat şartlarına haiz olduklarını söylemek mümkün değildir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı yazılarak, davalı M.K. hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı 9 Nisan'a ertelendi

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Yağmur suyu giderine sıkışan kedi kurtarıldıYağmur suyu giderine sıkışan kedi kurtarıldı
Göle dönen Amik Ovası'nda sörf yaptılarGöle dönen Amik Ovası'nda sörf yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Mustafa Küçük

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.