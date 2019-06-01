HABER

Eski kocası tarafından başından vurulan kadın, kalp masajı ile hayata döndürüldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 01:58 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine; 'Eski kocası tarafından başından vurularak öldürüldü' başlıklı haberimizi, vurulan Esra Çumak'ın hastanede müdahale ile hayata döndürüldüğü bilgisi üzerine iptal ederek, yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'Eski kocası tarafından başından vurularak öldürüldü' başlıklı haberimizi, vurulan Esra Çumak'ın hastanede müdahale ile hayata döndürüldüğü bilgisi üzerine iptal ederek, yeniden geçiyoruz.
----------------
YENİDEN

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan Esra Çumak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılarak hayata döndürülen Çumak'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Çumak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Esra Çumak'a ateş etti. Cesur K.'nin tabancasından çıkan kurşunların baş, göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği Esra Çumak, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çumak'ın hayati fonksiyonlarının durduğu belirlendi. Kalbi duran Esra Çumak, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürülen Esra Çumak’ın baş, göğüs ve karın bölgesindeki kurşunlar çıkarıldı. Esra Çumak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdürülüyor.
Şüpheli Cesur K., olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Esra Çumak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi (2)İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi (2)
ABD’de tetikçi dehşeti: 1’i ağır en az 2 yaralıABD’de tetikçi dehşeti: 1’i ağır en az 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.