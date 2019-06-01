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Eski kocası tarafından başından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 00:30 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak Esra Toprak'a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların başına isabet etmesiyle Esra Toprak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ise Cesur K.'yi gözaltına aldı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi. Esra Toprak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Toprak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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