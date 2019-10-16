Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), 3 ay önce boşandığı K.T.’nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşini takip eden K.T., Ayşe Acar ve kuzeninin ardından iş yerine girdi. Tabancasını çıkartan K.T., Acar’a ateş etti. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.’yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.