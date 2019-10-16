HABER

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı.Olay, saat 11.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı eski kocası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), 3 ay önce boşandığı K.T.’nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşini takip eden K.T., Ayşe Acar ve kuzeninin ardından iş yerine girdi. Tabancasını çıkartan K.T., Acar’a ateş etti. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.’yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

Eski kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.