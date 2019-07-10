Eski kocasını cinayetten ihbar etti, bahçeden ceset parçaları çıktı

Kırıkkale’de yabancı uyruklu bir kadının polise eski kocasının cinayet işlediğini bildirmesi üzerine evin bahçesinde yapılan kazıda ceset parçaları bulundu.

Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aydır tek katlı bir evde çocuklarıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, polise eski kocasının öldürdüğü kişiyi evinin bahçesine gömdüğünü bildirdi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve kazı izninin ardından akşam saatlerinde iş makinesi ile evin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü ceset parçaları ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin bahçesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise caddenin her iki tarafını şeritle kapatarak, araç ve yaya geçişine izin vermiyor.

Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



