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Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de eski kocası tarafından 11 Ekim’de sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadın, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti

Eskişehir’de eski kocası tarafından 11 Ekim’de sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadın, 44 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 11 Ekim tarihinde merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafasından ve yüzünden ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski kocasının satırlı saldırısına uğrayan kadın verdiği yaşam savaşını kaybetti

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