Eski kocasının yatını bile aldı

Son Güncelleme 2 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 12:52 |2 saat önce

Ünlü iş adamının bir süre önce boşandığı eşi lüks hayatına devam ediyor.

Eski kocası onunla birlikte olmak uğruna bir önceki eşine servet değerinde para ödedi. Şimdi ondan da boşanmak için en sevdiği yatını bile gözden çıkardı.

Eski kocasının yatını bile aldı

1 / 27 Rus işadamı Roman Abramovic'in bir süre önce boşandığı eşi Daria Zhukova, yeni yıl tatilinde objektiflere takıldı. Kızı Lea'yı da yanına alan Zhukova tatil için ünlülerin en gözde sayfiye yeri olan St. Barts adasını seçti. Zhukova, eski kocasına ait olan Eclipse adlı süper yatta bir grup arkadaşıyla birlikte keyifli saatler geçirdi.

2 / 27 Abramovic'in Zhukova'dan boşanırken kelimenin tam anlamıyla bir servet ödediği ortaya çıkmıştı. Rus işadamının eski eşine 700 milyon dolar nakit para ile bir de yat verdiği haberleri basına yansımıştı. Dünyanın en lüks yatlarından biri olan Eclipse 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde. Yatın değeri 1.2 milyar dolar.

3 / 27 İşte ünlülerin milyarlık boşanma davaları ve bunun sonucunda kelimenin tam anlamıyla servet kazanan eski eşler.

4 / 27 Dünyanın 16’ncı, Rusya’nın ise en zengin adamı olan Roman Abramoviç, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi için 16 yıllık eşi ve beş çocuğunun annesi İrina Abramoviç’ten boşandı. Miktar kesin olarak açıklanmasa da Abramoviç'in eski eşine 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında tazminat ödediği basına yansıdı.

5 / 27 Abramoviç, şimdi uğruna servetinin hatırı sayılır bir miktarını gözden çıkardığı Daria Zhukova ile bir süre önce yollarını ayırdı.

6 / 27 Rus işadamı, uğruna bir servet ödediği Zhukova'dan boşanırken de kesenin ağzını açtı. Abramovich, boşandığı eşine tazminat olarak 700 milyon dolar nakit para verdi. Bunun yanı sıra 7 adet malikane, yat ve otomobil de Zhukova'ya boşanma tazminatı olarak verildi. İşadamının bu boşanma için toplam 1 milyon doları kasasından çıkardığı iddia edildi. Petrol sanayicisi Alexander Zhukov'un kızı olan Darya Zhukova'nın geçmişte de yoksul bir hayatı yoktu. Henüz 10 yaşındayken anne ve babası boşanınca annesiyle birlikte gittiği ABD'de büyüdü. Abramovich ile tanıştığında da adını başarılı bir moda tasarımcısı olarak duyurmuştu. Ama boşanmanın ardından servetini biraz daha artırdı.

7 / 27 Kedi kadın olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, boşandı ve eşi Alec'den 2.5 milyon dolar tazminat aldı.

8 / 27 Ünlü işadamı Bernie Ecclestone, Slavica Eccselstone'dan boşanırken 1.2 milyar dolar tazminat ödedi.

9 / 27 Ünlü aktör Harrison Ford eski eşi Melissa Matthinson ile evliliği sırasında iki çocuk sahibi oldu. Ancak ondan boşanırken eşine 85 milyon dolar tazminat ödedi. Buna ek olarak tüm film gelirlerinin yüzde 50'sini de eşine vermeyi kabul etti.

10 / 27 Ford kısa bir süre önce uzatmalı sevgilisi Calista Flockhart ile evlendi.

11 / 27 Dünyada bilinen en yüksek boşanma tazminatlarından biri, de, trilyoner silah kaçakçısı Adnan Kaşıkçı boşandığı eşi Süreyya’ya ödedi. Adnan Kaşıkçı boşandığı eşi Süreyya’ya 1982’de verdiği 874 milyon dolar ödedi.

12 / 27 Kevin Costner da boşanmak için hatırı sayılır bir nafaka ödedi. Yakışıklı aktör Kevin Costner16 yıllık eşi Cindy'e 80 milyon dolar gözden çıkardı.

13 / 27 Costner, daha sonra Catherine Costner ile evlendi.

14 / 27 Popstar Madonna ve eski eşi film direktörü Guy Ritchie, bir süre önce boşanmıştı. İkilinin aralarında boşanma detayları hakkında anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı. Boşanma süreci esnasında, özellikle İngiliz basınında çıkan haberlerde Guy Ritchie’nin tazminat almayacağı ileri sürülmüştü. Ancak, Madonna’nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı şarkıcının eski kocasına boşanma tazminatı olarak yaklaşık 75 milyon dolar ödedi.

15 / 27 Mehmet Ali Erbil ile eşi Tuğba Coşkun'un boşanma davası günlerce konuşulmuştu... Ali Sadi adında bir oğulları olan çift sonunda bir anlaşmaya vardı ve tek celsede, 15 dakikada boşandılar.Mehmet Ali Erbil’le 5 milyon dolarlık 3 ev ve 10 bin TL nafaka karşılığında boşanma protokolü imzalayan Tuğba Erbil "Zafer kazanmadım. Oğlumun geleceğini düşünüyorum" diye konuştu. Bir dönem Tuğba Coşkun'un eski eşinden istediği nafaka basında konu olmuş o da bu konuda kendisine yöneltilen eleştirilere "Her gece kumarda 100 bin lira kaybeden adam çocuğuna ve eski karısına 40 bin lira vermiş çok mu" diyerek bu eleştirileri yanıtlamıştı.

16 / 27 Bir dönem Tuğba Coşkun'un eski eşinden istediği nafaka basında konu olmuş o da bu konuda kendisine yöneltilen eleştirilere "Her gece kumarda 100 bin lira kaybeden adam çocuğuna ve eski karısına 40 bin lira vermiş çok mu" diyerek bu eleştirileri yanıtlamıştı.

17 / 27 Ünlü aktör Mel Gibson da 7 çocuğunun annesi Robyn'den boşanırken 425 milyon dolar tazminat ödedi.

18 / 27 Ünlü aktör Micheal Douglas, Catherine Zeta Jones'la evlenebilmek için eski eşi Diandra'ya 45 milyon dolar ödedi.

19 / 27 Eğer şimdiki eşi Jones'u aldatırsa da tam 1 Milyon dolar tazminat ödeyecek.

20 / 27 Beatles grubunun eski üyelerinden Paul McCartney'nin evliliği oe boşanması da olaylı oldu. Heather Mills ile boşanma sürecinde çift canlı TV yayınlarında birbirine girdi.

21 / 27 Sonunda McCartney, 60 milyon dolar tazminat ödeyerek boşandı.

22 / 27 Ivana Trump şimdi ABD Başkanı olan Donald Trump'tan boşanmak için tam 250 milyon dolar tazminat aldı. Üstelik de eşine emlakçılık alanında rakip oldu.

23 / 27 Donald Trump şimdi yaşı neredeyse kızına yakın olan Melanie Trump ile evli.

24 / 27 Hollywood'un Terminator'ü Arnold Schwarzenegger, karısı Maria Shriver'dan boşanmak için epey bir parayı gözden çıkardı.

25 / 27 Onun ödediği tazminat 325 milyon dolar.

26 / 27 Ünlü yönetmen Steven Spielberg , oğlunun annesi oyuncu Amy Irving'e yüksek bir meblağ ödedi. Hollywood'un en çok kazanan yönetmenlerinden olan Spielberg'in boşanma karşılığı 100 milyon dolar parayı gözden çıkardı.