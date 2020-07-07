Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi

Eski Kolombiya Güzellik Kraliçesi Daniella Alvarez, iki hafta önce geçirdiği operasyonla sol bacağını kaybetti.

32 yaşındaki Alvarez’in mayıs ayında midesinden büyük bir kitle alınmasının ardından, doktorlar ona ‘iskemi’ (bölgesel kanlanma eksiği) teşhisi koyarken, Alvarez bacağına kan akışını kesen komplikasyonlar yaşadı.

Bu durumda doktorlar güzellik kraliçesinin sol ayağını ve sol bacağının bir kısmını ampute etmek zorunda kaldı.

Alvarez, iskemi teşhisi konulduktan sonra sol ayağını ve bacağının bir kısmının kesilmesine karar verdikten sonra hayranlarına bir kez daha dans edeceğine dair söz vermişti. Kraliçe, dediğini yaptı!

Tek bacağının kesilmesinden iki hafta sonra Alvarez, Instagram hesabından bir dans videosu yayınladı. Kraliçenin, ağabeyi Ricky Alvarez ile dans ederken görülen videosu kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülendi.

"ZORLUKLAR ÖNEMLİ DEĞİL"

2011 Miss Kolombiya, videosunu, “En sevdiğim partnerim Ricky Alvarez ile hayata bir dans bırakıyorum. Zorluklar önemli değil. Hayatta dayanıklı olmak zorundayız!” notuyla paylaştı.