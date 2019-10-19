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Eski komandolar 36 yıl sonra marşlarını okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda 36 yıl önce vatani görevini yapan 35 silah arkadaşı, buluştukları Muğla'nın Fethiye ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve komando marşı okudu - Emekli Kıdemli Binbaşı Temel Baykal: "Göreve hazır oluşumuz Türk milleti için bir gurur, düşmanlarımız için korkudur"

Kayseri Hava İndirme Tugayı 3'üncü Hava İndirme Taburu'nda vatani görevini yapan 35 silah arkadaşı, 36 yıl sonra Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araya geldi.

Asker ocağında yaklaşık 2 yıl birlikte görev yapan 35 arkadaş, 6 yıl önce sosyal medyadan iletişime geçti.

Trabzon'da buluşup hasret gideren asker arkadaşları, daha sonra düzenli olarak her yıl bir araya gelmeye başladı.

Bu yıl Muğla'nın Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı'nda buluşan arkadaşlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, o dönem bölük komutanı olan emekli Kıdemli Binbaşı Temel Baykal'ın öncülüğünde komando marşını okudu.

Baykal, yaptığı açıklamada, kendilerini bir arada tutan çok güçlü bir silah arkadaşlığı bağı olduğunu söyledi.

Topluluktaki herkesin şu anda verilebilecek bir göreve gitmeye hazır olduğunu vurgulayan Temel Baykal, "Göreve hazır oluşumuz Türk milleti için bir gurur, düşmanlarımız için korkudur. Sadece asker olarak hazır olmak değil, çalışmak ve üretmek zorundayız. Bunu çocuklarımıza da öğretmek, aşılamak zorundayız." dedi.

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Eski Asker Fethiye Kayseri Komando Marşı Muğla Temel Baykal

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