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  4. Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı

Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 06:21 | Son Güncelleme

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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