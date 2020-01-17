Eski korgeneral İyidil'in beraat kararı için temyiz başvurusu

Dilekçede, İyidil'in olay tarihinde korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olduğu ve darbecilerin sözde atama listelerinde kendisine ilişkin ''K.K.K Emrine'' yazdığı belirtildi.

İyidil'in, olay tarihinde üstlendiği kamu görevi ve rütbesi itibarıyla darbe girişimine yönelik önleme yükümlülüğü bulunduğu bildirilen dilekçede, İyidil'in görevli olduğu karargahta darbe girişimine yönelik aktif bir eylem ve harekat olmadığını bildiği halde bir kafeden ve sonrasında bir parktan darbe karşıtı eylem ve harekatı, bağlı birlikleri üzerinden yürüttüğünü beyan ettiği anlatıldı.

Temyiz dilekçesinde, mahkemede dinlenen tanıklardan o dönemde Isparta Valisi olan Şehmuz Günaydın'ın "16 Temmuz saat 07.09'da Metin İyidil olduğunu söyleyen birinin arayarak Ankara'da Genelkurmay ve bazı kamu kurumlarının korunması için askerler gönderilmesini talep ettiğini, kendisinin ise girişimin başladığı saatten itibaren Eğirdir'den Ankara'ya harbiyelilerin götürülmesi için otobüslerin kiralandığı, kargo uçaklarının Isparta'ya ineceği ihbarı alındığı, İyidil'in talebini inandırıcı bulmadığı ve izin vermediği"ni beyan ettiği bildirildi.

Yine tanık Selçuk Serhat Pesek'in "Murat Aygün'ün Metin İyidil ile iyi görüştüğü ve Osman Ünlü ile beraber sık sık bir ayarak geldikleri, İyidil'in teşkilatta Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile tanındığı" yönünde beyan verdiği aktarılan dilekçede, Mehmet Sadık Akyar'ın da "FETÖ tarafından TSK'dan emekli olmaya zorlandığı ve kendisiyle ilgili soruşturmayı yapanlar arasında İyidil'in de bulunduğu"nu ifade ettiği anlatıldı.