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  4. Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

Eski Korgeneral İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

ESKİ Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'nce reddedildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ESKİ Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'nce reddedildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar verdi. İyidil’in avukatı tutukluluk kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, İyidil’in itiraz başvurusunu reddetti.

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