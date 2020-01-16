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  4. Eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi

Eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesince beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı - Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen İyidil'in, daha sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürülmesi bekleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Hastanedeki işlemlerinin ardından İyidil'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürülmesi bekleniyor.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in beraatına ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Metin İyidil

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