Eski korgeneralin beraatine itiraz

ZAFER FATİH BEYAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) komutanlarının yargılandığı davada, eski EDOK Okullar Komutanı korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararına savcılıkça itirazda bulunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik'in, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, Barutcu hakkında verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından yayımlanan atama listesinde Barutcu'ya "EDOK Komutanı" olarak görev verildiği hatırlatılan ve bu listenin gerçekliği konusunda şüphe bulunmadığına işaret edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir terör örgütünün, örgüt üyesi olmayan birisine EDOK Komutanlığı gibi üst düzey bir görevin verilmesini planlamasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, bu durumun sanığın FETÖ üyesi olduğunun açık delili kabul edilmesi gerektiği ancak mahkemece suçun sübutu ve hususunda hataya düşülerek beraat kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.