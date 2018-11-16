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Eski korgeneralin beraatine itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada, eski EDOK Okullar Komutanı korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararının kaldırılması için savcılıkça istinaf başvurusu yapıldı

ZAFER FATİH BEYAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) komutanlarının yargılandığı davada, eski EDOK Okullar Komutanı korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararına savcılıkça itirazda bulunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik'in, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, Barutcu hakkında verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından yayımlanan atama listesinde Barutcu'ya "EDOK Komutanı" olarak görev verildiği hatırlatılan ve bu listenin gerçekliği konusunda şüphe bulunmadığına işaret edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir terör örgütünün, örgüt üyesi olmayan birisine EDOK Komutanlığı gibi üst düzey bir görevin verilmesini planlamasının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, bu durumun sanığın FETÖ üyesi olduğunun açık delili kabul edilmesi gerektiği ancak mahkemece suçun sübutu ve hususunda hataya düşülerek beraat kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.

Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur."

- Karar

Davanın 27 Nisan'daki karar duruşmasında sanıklardan eski KKK EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise üzerilerine atılı suçlardan beraatine karar vermişti.

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