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Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Hacımazlı Mahallesi’nde bulunan ve kullanılmayan okul onarılarak, çocuklar için oyun alanına dönüştürüldü.Kocaeli’n Kandıra ilçesi Hacımazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin taşımalı eğitime geçmesi ile eski okul boş kaldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Hacımazlı Mahallesi’nde bulunan ve kullanılmayan okul onarılarak, çocuklar için oyun alanına dönüştürüldü.
Kocaeli’n Kandıra ilçesi Hacımazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin taşımalı eğitime geçmesi ile eski okul boş kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile okulun onarılarak, mahalle statüsündeki köyde yaşayan çocukların oyun alanı olmasına karar verildi. Proje kapsamında belediye ekiplerince yapılan onarım ve bakım çalışmalarıyla bina kullanışlı hale getirildi. Çalışmalar kapsamında çatı, pencere, kapı, lambri, fayans yenilemeleri yapılan okul daha sonra boyandı. Köy lojmanının yenilemesi yapılırken okul bahçesinin peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikimleri yapıldı.

“Çocuklarımız burayı çocuk oyun alanı olarak kullanıyorlar”
Köyde yaşayan çocuklar, onarım ve bakım çalışmalarından sonra eski okulda kurulan oyun alanlarında masa tenisi, satranç ve dart oynayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Yapılan proje ile köyde yaşayan çocukların sosyal aktivitelere katılmalarına olanak sağlandığını ifade eden köy muhtarı Musa Dinç, “Okulumuz, taşımalı eğitime geçtikten sonra atıl bir duruma düşmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atıl durumda olan bu okulumuzu çocuklarımız için oyun alanına çevirdi. Burada masa tenisi, satranç ve dart gibi oyunları oynayabiliyorlar. Çocuklarımız burayı belirli saatlerde çocuk oyun alanı olarak kullanıyorlar. Ayrıca burayı düğün cemiyetlerinde ve herhangi bir toplantı da kullanabiliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Her gün arkadaşlarımızla gelip oynayabiliyoruz”
Kurulan oyun alanında her gün arkadaşları ile oyun oynadıklarını söyleyen 8. sınıf öğrencisi Yusuf Can Yağız, “Eskiden burası döküntü halinde bir yerdi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi burayı yeniledi ve çok daha iyi bir hale geldi. Tenis masası, satranç ve dart getirildi. Biz buraya her gün arkadaşlarımızla gelip oynayabiliyoruz. Ayrıca bahçedeki açık alanda futbol ve saklambaç oynayabiliyoruz” diye konuştu.

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu

Eski köy okulu, çocukların oyun alanı oldu
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