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Eski kriminal müdürüne FETÖ’den hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 19:55 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski kriminal laboratuvar müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, bir astsubay ile ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen bir kişi toplam 15 ay 7 ay, ’hususi büyük bölge sorumlusu’ da 9 yıl hapis cezası aldı.Antalya’da FETÖ/PDY yönelik soruşturmaları kapsamında ’terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanık hakkında mahkemelerden karar çıktı.

Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski kriminal laboratuvar müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, bir astsubay ile ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen bir kişi toplam 15 ay 7 ay, ’hususi büyük bölge sorumlusu’ da 9 yıl hapis cezası aldı.
Antalya’da FETÖ/PDY yönelik soruşturmaları kapsamında ’terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanık hakkında mahkemelerden karar çıktı. Bu kapsamda Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış diğer örgüt mensupları ile ardışık olarak ankesörlü telefonlardan aranan’ astsubay Ö.İ., ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Aynı mahkemede yargılanan ve ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen Ö.S. 8 yıl 1 ay 15 gün, eski Antalya Kriminal Laboratuvar Müdürü M.Ş. ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen ve hususi büyük bölge sorumlusu olduğunu tespit edilen H.D. ise yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesince ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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