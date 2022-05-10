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Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu! Çilingirle eve girildiğinde...

10.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Karasuspor Kulübü’nün eski başkanı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Burhan Erdoğan evinde ölü bulundu. Burhan Erdoğan’ın tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu! Çilingirle eve girildiğinde...

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde ikamet eden Karasuspor Kulübü eski başkanı Burhan Erdoğan’dan (54), bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ

Çilingir eşliğinde girilen evde Erdoğan’ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Erdoğan’ın tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. (İHA)

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