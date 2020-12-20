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  4. Eski Kuveyt Emiri’nin oğlu al-Sabah 72 yaşından hayatını kaybetti

Eski Kuveyt Emiri’nin oğlu al-Sabah 72 yaşından hayatını kaybetti

20.12.2020 20:01 | Son Güncelleme:
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Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.Eylül ayında ABD’de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.Kuveyt’te Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli hükümet görevlerinde bulunan al-Sabah, yarının yerel saatle 09.30’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Eylül ayında ABD’de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Kuveyt’te Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli hükümet görevlerinde bulunan al-Sabah, yarının yerel saatle 09.30’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Al-Sabah’ın neden öldüğü hakkında bilgi verilmezken, iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığı ve ameliyat olduğu biliniyor.

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