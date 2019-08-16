Eski lastikler kaldırımı renklendirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 10 yıldır bakkal dükkânı işleten Sevilay Beşli (40) ile eşi Sebahattin Beşli (40), eski otomobil lastiklerini kullanarak dekoratif saksılar ve masalar yaptı. Çift, boyayarak, kendi bakkal dükkanlarının önüne koyduğu saksı ve masalar ile sokağı renklendirdi. Değirmenönü Mahallesi'nde bakkal dükkânı işleten Sevilay ve Sebahattin Beşli çifti, yaklaşık 2 ay önce geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik şişelerden çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Hobi amacıyla yaptıkları eşyalar beğeni toplayan çift, daha sonra dükkânlarının önünü kullanılmayan araç lastiklerinden yaptıkları saksılarla renklendirmeye karar verdi. Sebahattin Beşli'nin maket bıçağıyla kestiği otomobil lastiklerini, eşi Sevilay Beşli ise farklı renklere boyayarak içine çiçek dikti. Yine otomobil lastikleri kullanarak masa yapan çift, atıl durumdaki odun ve tahta parçalarıyla yaptıkları rengârenk iskemlelerle de güzel tasarımlar oluşturdu. 'EŞİMLE EL ELE VERİP, SOKAĞIMIZI RENKLENDİRDİK' Sevilay Beşli, toplumda çöp olarak görülen malzemelerin aslında güzel eserlere dönüşmeyi bekleyen birer araç olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çalışarak sokağı güzelleştirdiklerini kaydeden Beşli, "Geri dönüşüme katkı sağlamak için bu çalışmayı yaptık. İşimizden arta kalan zamanlarda, çevremizi daha da güzelleştirmek için atıl vaziyetteki malzemeleri kullandık. Bakkalımız okula çok yakın. Çocuklar dükkânımızın önünden geçerken çalışmamızdan etkilensin, onlarda da bir farkındalık oluşsun istedik. Bizim çalışmamızı görüp, kendi evlerinde bu süs eşyalarından yapanlar oldu. Eşimle el ele verip, sokağımızı renklendirdik. Her şeyin bir geri dönüşümü var. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık" dedi. Sebahattin Beşli ise geri dönüşüm temasıyla dükkânlarının önünü farklı bir atmosfere soktuklarını belirterek, "Her malzemenin geri dönüşüme kazandırılabileceğini ortaya koymak istedik. Otomobil lastiklerini saksı ve masa olarak değerlendirdik. Tabureler yerine kütük ve odun parçaları kullandık. Görenler çok ilginç ve çok güzel buluyor. Tamamen geri dönüşümü esas alarak dükkânımızın önünü güzelleştirdik" diye konuştu.

