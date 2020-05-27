Eski lider Poroşenko'ya kaçakçılık operasyonu!

Ukrayna polisi başkent Kiev'deki Poroşenko'ya ait özel koleksiyonların sergilendiği müzeye şafak operasyonu düzenledi.Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında açılan soruşturmalara yenisi eklendi.

Eski Ukrayna lideri, dünyaca ünlü ressamlara ait 43 tabloyu Ukrayna'ya getirirken gümrük vergisi ödemediği iddiasıyla ilgili sorguya çağrılırken, polis de Poroşenko'ya ait özel koleksiyonların sergilendiği müzeye şafak operasyonu düzenledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜZENİN KAPISINI KIRDI

Poroşenko ise ifade vermeye gitmek yerine, Kiev'deki ünlü müzelerden birinde kendi özel koleksiyonundan tabloların yer aldığı resim sergisinin açılışına katıldı. Bunun üzerine harekete geçen Devlet Soruşturma Bürosu ekipleri, serginin yapıldığı İvan Gonçar Müzesi'nin kapısını kırarak içeri girmek istedi. Güvenlik güçleri ile müze görevlileri ve Poroşenko'nun partisinden milletvekilleri arasında yaşanan arbedenin ardından ekipler müzeyi terk etti.

"TABLOLAR YASAL GETİRİLDİ"

Gazetecilere açıklamada bulunan Poroşenko, Ayvazovki, Lagorio, Kotarbinski, Tropinin, Hmelyuk ve Repin gibi ünlü ressamların eserlerinden oluşan resim koleksiyonunu onlarca yılda oluşturduğunu söyleyerek, tüm sanat eserlerinin Ukrayna'ya yasal yoldan getirildiğini iddia etti. Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi'nden milletvekili Artur Gerasimov ise tablolara ait gümrük beyannamelerinin ve mali evrakların gizlendiğini öne sürdü.