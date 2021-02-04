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Eski lojmanlardan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

04.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Eski lojmanlardan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

Samsun’da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı’a ait boş olan 2 ayrı lojmanda meydana geldi.

Samsun’da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı’a ait boş olan 2 ayrı lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski lojmanlarda bulunan musluklar, su saatleri ve kalorifer petekleri çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili S.P.’yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili firarda olan Y.D. ve Y G.’yi yakalamaya çalışıyor.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.P. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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