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Eski lojmanlardan hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest

04.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Eski lojmanlardan hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest

Samsun’da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait boş olan 2 ayrı lojmanda meydana geldi.

Samsun’da eski Sahil Güvenlik Komutanlığı lojmanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait boş olan 2 ayrı lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski lojmanlarda bulunan musluklar, su saatleri ve kalorifer petekleri çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili S.P.’yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili firarda olan Y.D. ve Y G.’yi yakalamaya çalışıyor.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.P. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.P. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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