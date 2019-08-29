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Eski Mahkum Ünlü Manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi(YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'seksi mahkum' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul'a geldi.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'seksi mahkum' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul'a geldi. Ünlü mankenin, giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir markanın reklam yüzü olacağı öğrenildi.
THY'nin tarifeli seferiyle Los Angeles'ten 18.30 sıralarında gelen Jeremy Meeks'i İstanbul Havalimanı'nda arkadaşı Burak Karakurt karşıladı. Ünlü model, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Meeks, Karakurt ile birlikte havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere ayrıldı.

TÜRKİYE'YE 15 MİLYON AVRO YATIRIM
Yakışıklı modelin, giyim sektöründe hizmet verecek yeni bir markanın, iki gün boyunca İstanbul'da gerçekleşecek çekimlerinde yer alacağı öğrenildi. Hayata geçirilecek markanın 15 milyon avro yatırım bütçesine sahip olduğu bildirildi.

SABIKA FOTOĞRAFIYLA ÜNLENDİ
2015 yılında ABD'de yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks'in sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle "seksi mahkum" olarak üne kavuşmuştu.
(FOTOĞRAF)

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