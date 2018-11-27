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Eski Makedonya Başbakanı Gruevski'nin dokunulmazlığı kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Eski Makedonya Başbakanı Gruevski'nin dokunulmazlığı kalktı

Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Makedonya Meclisinin bugünkü oturumunda, 13 Kasım'da Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan ve Macar hükümeti tarafından başvurusu kabul edilen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) milletvekili Gruevski'nin dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapıldı.

Dokunulmazlığının kaldırılması için salt çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu 120 koltuklu mecliste, 62 milletvekili Gruevski'nin dokunulmazlığının kaldırılması lehine oy kullandı. Oylamada, hayır ve çekimser oy kullanılmadı.

- Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu. Gruevski, 20 Kasım'daki bir paylaşımında ise başvurusunun Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını duyurmuştu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü, Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski hakkındaki uluslararası tutuklama emri ise 13 Kasım'da çıkartılmıştı.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.

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Macaristan Makedonya siyasi iltica Üsküp

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