Eski Makedonya Başbakanı Gruevski'nin dokunulmazlığı kalktı

Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Makedonya Meclisinin bugünkü oturumunda, 13 Kasım'da Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan ve Macar hükümeti tarafından başvurusu kabul edilen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) milletvekili Gruevski'nin dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapıldı.

Dokunulmazlığının kaldırılması için salt çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu 120 koltuklu mecliste, 62 milletvekili Gruevski'nin dokunulmazlığının kaldırılması lehine oy kullandı. Oylamada, hayır ve çekimser oy kullanılmadı.

- Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu. Gruevski, 20 Kasım'daki bir paylaşımında ise başvurusunun Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını duyurmuştu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.