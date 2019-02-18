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Eski Maldivler Cumhurbaşkanı Gayyum’a tutuklama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

Maldivler mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Yamin Abdül Gayyum için kara para aklama suçlarından gözaltı ve tutuklama kararı verdi.Maldivler’de mahkeme, Eylül ayında gerçekleşen seçimlerden önce yaklaşık 1,5 milyon ABD doları para aklama ile suçlanan eski Cumhurbaşkanı Yamin Abdül Gayyum’u tutuklama kararı verdi.Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum Aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla sorgulanmıştı.

Eski Maldivler Cumhurbaşkanı Gayyum’a tutuklama kararı

Maldivler mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Yamin Abdül Gayyum için kara para aklama suçlarından gözaltı ve tutuklama kararı verdi.
Maldivler’de mahkeme, Eylül ayında gerçekleşen seçimlerden önce yaklaşık 1,5 milyon ABD doları para aklama ile suçlanan eski Cumhurbaşkanı Yamin Abdül Gayyum’u tutuklama kararı verdi.
Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum Aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla sorgulanmıştı. Gayyum, 23 Eylül’de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmış, seçim komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih’in zaferini onaylamıştı.
Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

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