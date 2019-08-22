HABER

Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısından "yolsuzluk" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:07 | Son Güncelleme

Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb, çıkarıldığı mahkemede ülkenin eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un "yolsuzluk işlerinde suç ortağı" olduğunu açıkladı - Adeeb: - "Halk paralarını geri almalı"

MALE (AA) - Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb, bu ayın başında tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede, ülkenin eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un "yolsuzluk işlerinde suç ortağı" olduğunu belirtti.

Adeeb, çıkarıldığı Ceza Mahkemesinde devlet tanığı olmayı ve tüm bilgileri ifşa etmeyi kabul ettiğini dile getirerek, Gayyum'un tavsiyesi üzerine yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etti.

Gayyum'un yolsuzluk işlerinde suç ortağı olduğunu kaydeden Adeeb, turizm tesisi gelişimi için kiralanan adayla ilgili anlaşmadan bir milyon dolar aklandığını belirtti.

Adeeb, bu paranın eski patronunun banka hesabına transferini Devlet Başkanının bildiğini, daha sonra söz konusu meblağın Gayyum'un hesabına gönderildiğini söyledi.

Mahkemede açıkladıkları sebebiyle ceza almayı umursamadığını kaydeden Adeeb, "Halk paralarını geri almalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan mahkeme, Gayyum ve Adeeb'in 2016'dan bu yana ilk defa birbirleriyle yüzleştiğini duyurdu.

- Hindistan, sığınma talebini reddetmişti

Adeeb, bu ayın başında Hindistan'ın güneyindeki Tuticorin Limanı'na tekneyle gelmiş ve sığınma talep etmişti. Hindistan, Adeeb'in talebini geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Hindistan'ın ülkesine iade ettiği Adeeb'in tutuklandığı bildirilmişti.

- Pasaportuna el konulmuştu

Maldivler polisi, "devletin parasını zimmetine geçirmek" suçundan sorgulanması gereken Adeeb'in emniyete gelmediğini, ülkeden kaçtığını açıklamıştı.

Adeeb'in pasaportuna, dahil olduğu davalar nedeniyle el konulmuştu.

Yüksek Mahkeme, Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği ve yolsuzluk suçlamalarıyla Adeeb'e verilen 33 yıl hapis cezası kararını mayısta bozmuştu.

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Ağaran Şelalesi taştıAğaran Şelalesi taştı
Soyer: 500 değil 5 bin hektar yandıSoyer: 500 değil 5 bin hektar yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maldivler Maldivler eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb Maldivler eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.