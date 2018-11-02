Eski Maldivler Devlet Başkanı Naşid, ülkesine döndü

MALE (AA) - Maldivler'de hapis cezası ertelenen eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, 2 yılı aşkın sürgün hayatından sonra ülkesine döndü.
Naşid'i taşıyan uçak Sri Lanka'dan Maldivler'in başkenti Male'ye inerken, eski Devlet Başkanı havaalanında destekçileri ve parti üyeleri tarafından karşılandı.
Muhammed Naşid, düzenlediği basın toplantısında, görev süresi yakında sona erecek Devlet Başkanı Yemin Abdül Gayum'un "otoriter" yönetimini, ülkeyi ağır borç batağına sürüklemekle eleştirdi.
Naşid, Yemin Abdül Gayum hakkında kötü yönetimi ve yolsuzluk iddialarıyla dava açmak için yeterli kanıtın var olduğunu da savundu.
Maldivler'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkındaki hapis cezasını ertelemişti.
Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Naşid hakkında 2015'te verilen 13 yıllık hapis cezasının, başsavcılığın talebi üzerine gözden geçirileceği ve gözden geçirme sürecinde hükmün askıya alınacağı belirtilmişti.
Mahkeme, hükümet, polis ve cezaevi yetkililerinden karara uygun hareket etmelerini de istemişti.
Eski Devlet Başkanı Naşid, 2012'de görevdeyken orduya bir yargıcın tutuklanması talimatını verdiği için yargılanmış ve hapse mahkum edilmişti.
Hapisteyken sağlık nedenleriyle izin alıp tedavi için İngiltere'ye giden Muhammed Naşid, siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.
Naşid'den sonra göreve gelen Yemin Abdül Gayum da çok sayıda muhalif siyasetçiyi siyasi davalarla hapse attırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
Maldivler'de 23 Eylül'de yapılan devlet başkanı seçimini Naşid'in mensubu olduğu muhalefetteki Demokrat Parti'nin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı ve sürgünden döndü.
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum