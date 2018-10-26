Eski Malezya Başbakanı Necip'in onursal unvanı bir eyalette kaldırıldı

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor'un isimlerinin başındaki "Datuk Seri" onursal unvanı, ülkenin batısındaki Negri Sembilan eyaleti yönetimi tarafından kaldırıldı.

Eyalet yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, Necip ve eşinin yolsuzluk soruşturmasından yargılandığı hatırlatılırken, söz konusu kararın eyaletin saygınlığının korunması için alındığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Necip ve eşi, Negri Sembilan eyaletinin kararına rağmen unvanlarını Pahang, Melaka, Sabah, Sarawak, Penang, Kelantan, Kedah ve Perlis gibi ülkenin diğer eyaletlerinde kullanabilecek.

Eski başbakana onursal unvanı, 2005'te takdim edilmişti.

Malezya'da 1965'ten bu yana eyalet sultanları tarafından devlete hizmet eden önemli kişilere verilen "Datuk Seri" unvanı, İngiltere'deki "sir" veya "lord" unvanlarının benzeri olarak kabul ediliyor.

