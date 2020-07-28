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Eski Malezya Başbakanı yolsuzluktan suçlu bulundu

28.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Malezya’da Yüksek Mahkeme eski Başbakan Necib Rezak’ı yolsuzlukla yargılandığı ilk davada suçlu buldu.

Eski Malezya Başbakanı yolsuzluktan suçlu bulundu

Rezak devlet kalkınma fonu 1MDB'den milyarlarca doların kaybolması ile ilgili beş ayrı davada daha yargılanıyor.Malezya’nın yolsuzlukla mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülen davanın ilk duruşmasında, Malezya’nın eski Başbakanı Necib Rezak yöneltilen yedi suçlamanın hepsinden suçlu bulundu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi Yargıcı Muhammed Nazlan Muhammed Ghazali "Davadaki bütün kanıtları düşününce savcılık makamının davasını şüphe götürmez bir şekilde kanıtladığını görüyorum" dedi.

Fonu kurdu ve denetledi

Eski Başbakan Necib Rezak, 2009 yılında göreve geldikten sonra Malezya devlet kalkınma fonu 1MDB'yi kurmuş ve portföyünde enerji santralleri, Malezya ve Orta Doğu ülkelerindeki enerji şirketleri ile Kuala Lumpur'da gayrimenkuller bulunan fonun işleyişini bizzat kontrol etmişti.

Rezak, Malezya devlet kalkınma fonu 1MDB'nin iştiraki SRC International'dan yasalara aykırı bir şekilde 10 milyon dolar alarak güveni ihlal etme, kara para aklama ve görevini kötüye kullanmanın da dahil olduğu yedi suçlamadan yargılanıyordu. Necib Rezak ise suçsuz olduğunu ve davanın siyasi olduğunu savunuyor.

Eski Başbakan hakkındaki tüm suçlamalar, Malezya yasalarına göre 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor. Rezak ise kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Milyarlarca dolar kayıp

Eski Başbakan, Malezya devlet kalkınma fonu 1MDB'den 4,5 milyar doların kaybolması ile ilgili suçlamalar nedeniyle de beş ayrı cezai kovuşturmada 42 suçlama ile karşı karşıya.

Savcılar Rezak'ı, fonların bir milyar dolarını kişisel hesaplarına aktarmakla suçluyor. Rezak'ın bu para ile Hollywood filmlerine sponsorluk yaptığı, lüks yatlar, sanat eserleri ve mücevherler aldığı belirtiliyor. Necib Rezak'ın eşi ve bazı görevliler de bu kapsamda yolsuzlukla suçlanmıştı.

Rezak'ın 25 yolsuzluk suçlamasından yargılandığı ikinci bir dava da bu arada devam ediyor. Söz konusu davada Rezak, devlet kalkınma fonu 1MDB'den 731 milyon doları kişisel hesaplarına aktarmakla suçlanıyor.

Malezya devlet kalkınma fonu ile ilgili ilk iddialar fonun 2014 yılında 11 milyar dolar borçlanması üzerine gündeme gelmişti. Skandal 2015 yılında Sarawak Report'un haberi ve sonrasında Wall Street Journal'ın Rezak'ın kişisel hesaplarına en az 681 milyon dolar ödeme yapıldığının belgelerini yayınlaması üzerine ortaya çıkmıştı.

Eski Başbakan hakkındaki kararın geniş çaplı siyasi yankıları olası bekleniyor. Necib Rezak'ın partisi Şubat ayında Başbakan Muhyiddin Yasin'in iktidar koalisyonu ile tekrar göreve gelmişti.

Necib Rezak'ın suçlu bulunmasının, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin’in güvenilirliğine zarar verebileceği ve bir baskın seçime neden olabileceği belirtiliyor.

AP,AFP,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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