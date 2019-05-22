Eski Malezya Kralı Sultan Ahmet Şah vefat etti

Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın babası ve ülkenin 7. Kralı Sultan Ahmet Şah 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini duyuran Pahang eyalet lideri Wan Rosdy Wan İsmail, Sultan Ahmet Şah'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yerel saatle 08.50'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Sultan Ahmet Şah'ın vefatının ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı.

- Sultan Ahmet Şah

1930'da Pahang eyaletinde doğan Ahmet Şah, 1974'te eyalet krallığı tahtını babası Sultan Ebu Bekir'den devralmıştı.

Ahmet Şah, Malezya krallığının 9 eyalet arasında dönüşümlü olarak belirlenmesi kuralı gereğince 1979'da ülkenin 7. kralı olmuştu. Malezya krallığı görevini 1984'e kadar yürüten Sultan Ahmet Şah, daha sonra eyaleti Pahang'ın krallığına devam etmişti.

Toplam 45 yıl eyalet krallığı yapan Sultan Ahmet Şah'ın, 15. Malezya Kralı Sultan Muhammed'in ocak ayında istifa etmesinin ardından ülke krallığı için tekrar sırası gelmişti.

İlerleyen yaşı nedeniyle Malezya Krallığı görevini üstlenemeyeceğini belirten Sultan Ahmet Şah, ülke krallığı makamına geçmesi için Pahang Krallığı makamını 15 Ocak'ta oğlu Abdullah'a bırakmıştı.

