HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski maliye bakanına iki yıl üç ay hapis

Eski maliye bakanına iki yıl üç ay hapis

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Almanya’da Rheinland-Pfalz eyaletinin eski maliye bakanı Ingolf Deubel’e iki yıl üç ay hapis cezası verildi.

Eski maliye bakanına iki yıl üç ay hapis

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde 2006-2009 yılları arasında maliye bakanlığı yapan Ingolf Deubel'e iki yıl üç ay hapis cezası verildi. Cezaya hükmeden Koblenz Eyalet Mahkemesi, Deubel'i görevi kötüye kullanma ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlu buldu.

Savcılık Deubel hakkında iki yıl dört ay hapis cezası istemiş, savunma makamı ise mahkemeden bir yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. Karara temyiz yolu açık. Ancak Deubel'in hapis cezası alması ve emeklilik maaşını kaybetmesi muhtemel gözüküyor.

Deubel Formula 1 yarışlarının da yapıldığı Nürburgring pistinin inşaatında yolsuzluk yapmaktan suçlu bulundu.

2009 yılında Formula 1 yarışlarının da yapıldığı Nürburgring pistinin inşa projesinin özel finansmanı başarısızlığa uğramıştı. 330 milyon euro tutarındaki projeye yatırımcı bulunamayınca Rheinland-Pfalz eyaleti devreye girmiş ve proje kamu tarafından finanse edilmişti. Bunun üzerine Deubel de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Koblenz Eyalet Mahkemesi 2014 yılında Deubel'e Nürburgring pisti inşaatında yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Federal Adalet Mahkemesi (BGH) eyalet mahkemesinin kararını kısmen bozmuştu. Bunun üzerine Koblenz'de bir başka hakimlik Deubels'in Nürburgring ile ilgili kurulan inceleme komisyonunda yanlış beyanda bulunduğu ve dört vakada görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla yeni bir dava açmıştı.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Kanserden ölen babasının son hediyesiydi!Kanserden ölen babasının son hediyesiydi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Genç, kanserden ölen babasının son hediyesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu!

Kanserden ölen babasının son hediyesiydi!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Rusya'da fabrikada patlama: 5 Türk hayatını kaybetti!

Rusya'da fabrikada patlama: 5 Türk hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.