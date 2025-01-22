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  4. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a "ihaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a "ihaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı

22.01.2025 15:30
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Maltepe Belediyesine yönelik hazırlanan iddianamede, 7 araç kiralama ihalesine fesat karıştırdığı öne sürülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar, 12 zanlının ise 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a "ihaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

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BELEDİYE BAŞKANINA ŞOK!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi.

Belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.

İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi.

İddianamede, ihale sürecinde gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında suçu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kaydedildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe
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